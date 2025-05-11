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Hüseyin’in Mudurnu’da Tatil Günleri

HAFTA SONU SATRANÇ TURNUVASI

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde hafta sonu tatilini değerlendiren aileler, ormanların arasında inşa edilen otelde çocuklarıyla birlikte unutulmaz anlar yaşadı. Burada düzenlenen satranç turnuvası, mini yetenekler için bir mücadele platformu oldu. Taşkesti beldesindeki otelde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, 58 aile doğanın tadını çıkararak eğlenceli geçirdiği bir hafta sonu yaşadı. Çocuklar, kendilerine özel olarak organize edilen ödüllü satranç turnuvasında becerilerini gösterdi.

ROL MODEL PROJESİYLE DOĞAYLA BULUŞMA

Kamp havasında geçen tatil sürecinde, Beyin Sporları Kulübü Başkanı Eyüp Araz, “Aslında rol model anne baba. Çocuklar annelerinin babalarının aynasıdır. Onların davranışları çocuklara etki ediyor. Çocuklar doğadan uzaklaştı. Biz de çocukları turnuva ile hem doğayla buluşturduk hem de onların zihinsel gelişimine katkıda bulunmak istedik” dedi. Aynı zamanda etkinliğe katılan ailelerin, çocukları ile birlikte kaynaşmasının önemine de dikkat çekti.

OTEL YETKİLİSİNDEN KATILIM DEĞERLENDİRMESİ

Otel Genel Müdürü Hakan Sevencan, hafta sonu için düzenledikleri satranç turnuvasının çocuklar için büyük bir şans olduğunu ifade ederek, “Geleceğimiz olan çocukların turnuvaya katılması, ailelerin burada buluşması bize de ayrı bir şeref verdi” şeklinde konuştu. Bu tür organizasyonların hem çocukların gelişimi hem de aile bağlarını güçlendirme açısından önemli olduğunu vurguladı.

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