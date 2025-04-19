Hüseyin Kağızman Tutuklandı, Öldürdü

KAVGA SONRASI ŞİDDET OLAYI

Kars’ın Kağızman ilçesi Akçakale köyünde, çocuklar nedeniyle çıkan bir kavgada komşusunu öldüren Hüseyin Kağızman tutuklandı. Olay, dün akşam saatlerinde köyde meydana geldi. Kağızman, ifadesinde “Bir anlık öfke ile ateş ettim” diyerek Zöhre Yıldırım’ı (33) vurduğunu belirtti.

TARTIŞMA VE SONUCU

Kavga, çocukların okulda yaşadığı bir anlaşmazlık sebebiyle anne Hülya Kağızman (32) ile Zöhre Yıldırım arasında başlayan bir tartışma ile başladı. Kadınların bu tartışmasına eşleri Hüseyin Kağızman (44) ve Baykara Yıldırım (43) da katıldı. Tartışma, kavgaya dönüştüğünde Hüseyin Kağızman ruhsatsız tabancasıyla ateş etti. Kurşun, Zöhre Yıldırım’a isabet etti ve Yıldırım kanlar içinde yere yığıldı.

Hüseyin Kağızman olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak Digor Devlet Hastanesine götürülen Zöhre Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Hüseyin Kağızman’ı otomobiliyle kaçmaya çalışırken Iğdır’ın Tuzluca ilçesi yakınlarında yakaladı. Üzerinde olayda kullandığı düşünülen tabanca da ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Kağızman, Kağızman ilçe Jandarmasında gözaltında tutuldu. Bugün adliyeye çıkarılan Hüseyin Kağızman, tutuklanma talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Kağızman’ın ifadesinde, “Öldürme kastım yoktu. Bir anlık öfke ile ateş ettim. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim” dediği öğrenildi. Kağızman, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.