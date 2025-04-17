Hüseyin, Karadeniz’e Dönüyor Ama..

HALİL İBRAHİM’İN GERİ DÖNÜŞÜ

Küçük yaşta kan davası nedeniyle babasını kaybeden Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), İstanbul’dan memleketi Karadeniz’e döner. 20 yılın ardından yakışıklı ve güçlü bir delikanlı olarak geri dönen Halil İbrahim, burada sevdiği kız Yasemin ile evlilik hayalleri kurar. Ancak, beklenmedik olaylar bu planların gerçekleşmesine engel olur. Halil İbrahim’in hayatı, Leto’ların kızı Zeynep’in ortaya çıkmasıyla bambaşka bir yola girecektir.

DİDİM’İN BASKISI VE YENİ YOLCULUK

Didem’in oluşturduğu baskı, Halil İbrahim ve Zeynep’in hayatını geri dönülemez bir yola sürüklüyor. Halil İbrahim, sevdiklerini korumak amacıyla istemediği bir nikaha razı olurken, Zeynep bu fedakarlığın en zor bedelini ödemeye hazırlanmaktadır. Diğer yandan, Kemal’in gerçekleştirdiği infaz yeni bir çatışmanın fitilini ateşlerken, İskender ve Fikret’in iş birliği dengeleri alt üst eder. Russo’nun gelişi, büyük bir çatışmanın habercisi olarak sahneye çıkıyor. Zeynep ve Halil İbrahim’in aşkı bu büyük fırtınadan kurtulabilecek mi? Russo’nun varlığıyla neler değişecek? Hudutsuz Sevda’da her şey değişiyor!

Cezaevinde saldırıya uğrayan Zeynep, hastaneye kaldırılır. Halil İbrahim, Zeynep’e bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçer. Kızının başına gelenler Rızvan Leto’yu çaresiz bırakır. Ekibiyle birlikte Nihat’ın mekanına düzenlenen saldırıda Halil İbrahim, Hakan’ı yakalar. Zeynep’in intikamını almak için Hakan’ı öldürecek mi? Zeynep, durumu kötü olan sağlık durumu ile iyileşebilecek mi? Fikret’in İdris’i vurması tüm dengeleri alt üst ederken, Halil İbrahim onu saklamak için büyük bir risk alır. Zeynep, ağabeyinin içine düştüğü durumla mücadele ederken, Didem’in gerçekleri öğrenme çabası Halil İbrahim için yeni bir tehdit haline gelir.

PLANLARIN DEĞİŞİMİ VE HEDEFİN DERİNLEŞMESİ

Kemal cephesindeki planlar giderek netleşiyor. Fikret’e karşı kurulan plan, Esma ve Zeynep’i alınan kararlar arasında sıkışmış bir duruma getiriyor. Mecnun’un müdahalesi ise tüm dengeleri değiştirecek bir gelişme olabiliyor. Fikret, saklanmaya devam edebilecek mi? Hudutsuz Sevda dizisinde hesaplaşmalar derinleşiyor ve sırlar açığa çıkıyor! Dizi NOW TV platformları üzerinden izlenebilir.