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Hüseyin Karadeniz İçin Aramalar Sürüyor

HÜSEYİN KARADENİZ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, mevlide gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra kaybolan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz’i arama faaliyetleri 9’uncu günde de sürüyor. Belbaşı Yaylası’ndaki evinden 6 Haziran’da öğle saatlerinde, Belbaşı Şahinler Mahallesi’ndeki mevlide katılmak için yaya olarak ayrılan Karadeniz, akşam dönmediği için aile bireyleri bölgede arama yapmaya başladı. Yakınları sonuç alamayınca jandarmayı bilgilendirdi.

GÖRÜNTÜLER İNCELEMİŞ

Jandarma ekipleri, yapılan ihbarın ardından bölgedeki arama çalışmalarına başladı. Karadeniz’in evden ayrıldıktan sonra Belbaşı Yaylası’nda güvenlik kamerasına takılan görüntüleri ortaya çıktı. Bastonuyla yürüyen Karadeniz’in görüldüğü güzergah üzerinde arama faaliyetleri yoğunlaştırıldı. Karadeniz’in mevlit programına katılmadığı da tespit edildi.

ARAMA EKİPLERİ BİR ARADA TOPLANDI

Henüz herhangi bir sonuç alınamayan arama çalışmaları 9’uncu günde de devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH Arama Kurtarma, AKUT ekipleri ve komando timleri, Şahinler Mahallesi’nde toplanarak aramalarına devam etti. Ekipler, mahallede ve ormanlık alanlarda detaylı incelemelerde bulunuyor.

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