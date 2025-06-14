Hüseyin Karadeniz’in Arama Çalışmaları Devam Ediyor

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki Güneyköy Mahallesi’nde yayladan döndükten sonra kaybolan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz’i bulmak için yürütülen arama faaliyetleri 10. gününde. Hala bir iz bulunamayan Karadeniz için yapılan çalışmalara yaklaşık 300 kişilik bir ekip katılıyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma komando timleri ve gönüllüler, zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmalara aktif olarak katılıyor.

HAVADAN VE KARADAN ARAMALAR SÜRÜYOR

Yürütülen arama çalışmaları hem karadan hem de havadan yapılıyor. Karadan yapılan detaylı taramaların yanı sıra, dron ve termal kameralarla havadan da arama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Ekiplerde iz takip köpeklerinin yanı sıra iki kadavra köpeği de arama çalışmaları için destek veriyor. Özellikle Karadeniz’in kaybolduğu bölge ve çevresindeki alanlarda yoğunlaşan ekipler, gündüzleri yaptıkları aramalara gece boyunca da devam ediyor.

HALKA ÇAĞRI YAPILIYOR

10. gün itibarıyla Hüseyin Karadeniz’e dair herhangi bir iz tespit edilemedi. Yetkililer, bölge halkından olası bir ipucu ya da şüpheli bir durum görmeleri halinde güvenlik güçlerine bilgi vermelerini istedi. Arama faaliyetlerinin bölge genelinde daha da genişletilerek sürdürüleceği bildirildi.