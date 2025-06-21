Hüseyin Karadeniz Kayboldu, Arama Tekrar Başlatılabilir

Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Güneyköy Mahallesi’nde 22 gün önce yaylaya çıkan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz’in kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları henüz bir sonuca ulaşmadı. Ekipler tarafından yapılan geniş çaplı aramalarda herhangi bir iz tespit edilemedi.

Kaybolma Süreci ve Arama Çalışmaları

76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz, Güneyköy Mahallesi’nden yaylaya gittiği tarihten bu yana kendisinden haber alınamadı. Aile üyeleri durumu bildirdikten sonra başlatılan arama-kurtarma çalışmaları, 22’nci gününe girdi. Karadeniz’e dair hiçbir iz ya da bulguya ulaşılamaması, ailesinin endişesini arttırıyor.

Genişletilen Alan ve Kullanılan Yöntemler

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma komando birlikleri, güvenlik güçleri, Gazipaşa Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla sürdürülen arama faaliyetlerinde bölgenin sarp ve ormanlık yapısı ekiplerin işini zorlaştırıyor. Karadan yapılan aramalara dron ve termal kameralarla havadan destek sağlanıyor. Ayrıca iz takip ve kadavra köpekleri de arama çalışmalarında aktif olarak kullanılıyor.

Sonuçsuz Süren Aramalar

Ekipler, Karadeniz’in en son görüldüğü yayla çevresindeki aramaların ardından alanı genişletme kararı aldı. Orman içindeki patikalar, kayalık bölgeler, çalılık alanlar ve su yataklarında yapılan detaylı aramalar da sonuç vermedi. 22 gün boyunca devam eden yoğun çabalara rağmen hiçbir ize ulaşılamaması nedeniyle ekipler şimdilik arama faaliyetlerini durdurdu. Yetkililer, yeni ihbar ve bulgular doğrultusunda çalışmaların yeniden başlayabileceğini duyurdu.