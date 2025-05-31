Hüseyin Karakuş’un Arama Çalışmaları Sürüyor

Hüseyin Karakuş’un Kaybolması Üzerine Arama Çalışmaları

Beykoz’da 19 Mayıs’ta evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Karakuş’un (38) bulunması için yapılan arama çalışmaları Elmalı Barajı’nda devam ediyor. Hüseyin Karakuş, Çavuşbaşı Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş.

Elmalı Barajı’nda Başlatılan Arama Faaliyetleri

Arama çalışmaları, ilk olarak Beykoz ormanlarında AFAD, UMKE ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilmiş. Ormandaki aramalar sonuç vermeyince ekipler Elmalı Barajı çevresinde aramaya yönelmiş. İtfaiye ve AFAD ekipleri, Baraj’da kapsamlı bir arama çalışması yapıyor. Çalışmalar hala sürüyor.