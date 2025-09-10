Hüseyin Kaya, Sultanhanı’nı temizliyor

YÜZDE 84 ENGELLİ HÜSEYİN KAYA’NIN GÖNÜLLÜ HİZMETİ

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 15 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucunda sol bacağını kaybeden ve protez bacakla yaşamını sürdüren Hüseyin Kaya (65), 793 yıllık Sultanhanı’nın temizliğine adanmış bir hayat yaşıyor. Kaya, bu tarihi yapının geleceğe aktarılması yönündeki isteklerini dile getirerek, “20 yıldır bu hanın gönüllü bakımını ve temizliğini yapıyorum. Hem Allah rızası için hem de vatandaşların daha rahat edebilmesi için gönüllü bu hizmeti veriyorum. Kimseden 5 kuruş talep etmiyorum” diyor.

KÜLTÜR MİRASI İÇİN ÇALIŞIYOR

Bünyan ilçesi Sultanhanı Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Kaya, bir zamanlar birçok meslekle ilgilendi. Ancak şu anda Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde yer alan Sultanhanı’nın bakım ve temizliğine ömrünü adadı. Her gün çalıştığı kahvehaneden 2-3 saatini kervansarayın işlerine ayıran Kaya, 20 yıl boyunca bu tarihi yapının bakımını gönüllü olarak sağlıyor. Kervansarayın ziyaretçilerine rehberlik yaparak, tarihi yapıyı tanıttığını belirtiyor. Kaya, “Burası bizim kültür mirasımız. Bu yüzden elimden gelen her şeyi yapıp burasını gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmak istiyorum” diyor.

SULTANHAN DÜZENİ VE TARİHİ BİLGİLER

Sultanhanı Kervansarayı, Kayseri-Sivas kara yolunun üstünde ve Kayseri’ye 47 kilometre mesafede yer alıyor. Sultan I’inci Alaeddin Keykubat zamanında 1232-1236 yılları arasında inşa edilen kervansaray, tipik Selçuklu mimarisi özelliklerini taşıyor. Dış görünümdeki farklılık, kervansarayın ek yapılarla şekillendirilmiş olmasından kaynaklanıyor. 32×45 metre ölçülerinde kapalı bir bölüm ve 46×53 metre ölçüsünde açık avlulu alanları bulunan yapı, restore edilen taç kapısıyla dikkat çekiyor. Mescit kısmı ise dört kemerli alt yapısıyla farklı mimari detaylar sunuyor.