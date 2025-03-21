Hüseyin Kocabıyık AK Parti’den İhraç Edildi

HÜSEYİN KOCABIYIK MERKEZ DİSİPLİN KURULU’NA SEVK EDİLDİ

Hüseyin Kocabıyık, Adalet ve Kalkınma Partisi’nde 25 ve 26’ıncı dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yapmış bir isim. Şimdi, tedbirli kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na gönderildi.

ERDOĞAN’A AĞIR ELEŞTİRİLER YAPILDI

Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sert bir şekilde eleştirmişti. Kocabıyık, bu bağlamda “Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok” sözlerini kullanmıştı.