HÜSEYİN KOCABIYIK’IN HAYATI

1963 doğumlu olan Hüseyin Kocabıyık, akademik kariyeri boyunca birçok önemli görevde bulunmuştur. Kendisi hakkında “Hüseyin Kocabıyık kimdir, kaç yaşında?” ve “Hüseyin Kocabıyık nereli?” soruları yoğun ilgi görmektedir. 16 Ocak 1963 tarihinde Konya’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini de Konya’da tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Bunun yanı sıra, Atılım Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

KARIYERİ VE GÖREVLERİ

Hüseyin Kocabıyık, meslek hayatına 1993-1994 yıllarında profesyonel yöneticilik yaparak başlamıştır. 1995-1999 yılları arasında ise 53., 54. ve 55. hükümetlerde Başbakan Başdanışmanı olarak görev almıştır. Türk Demokrasi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Analitik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreterliği gibi önemli pozisyonlarda da yer almıştır. Medya alanında aktif bir figür olan Kocabıyık, Sabah ve Yeni Asır gazetelerinde köşe yazarlığı yapmış, ayrıca 2014-2015 yıllarında Turkuvaz Medya Ege Temsilcisi olarak da görev almıştır.

SİYASİ GÖREVLERİ

Siyasi kariyerine 2015 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) İzmir Milletvekili olarak seçilerek adım atan Kocabıyık, 25. ve 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapmıştır. Bu süreç zarfında, Milli Savunma Komisyonu Üyeliği ve Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

ÖZEL HAYATI

Hüseyin Kocabıyık, özel hayatında 2018-2022 yılları arasında Uşak Valisi olarak görev yapan Funda Kocabıyık ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.