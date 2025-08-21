Haberler

Hüseyin Kozluca Hayatını Kaybetti

Türk basketbolunun ve Fenerbahçe’nin efsanelerinden biri olan Hüseyin Kozluca, 87 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca sarı-lacivertli formayı başarıyla taşıyan Kozluca’nın vefatı, basketbol dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

FENERBAHÇE’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe kulübü, Kozluca’nın kaybıyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Mirasımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca’yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

Samsun’da Çalıştay Gerçekleştirildi

Samsun'da düzenlenen çalıştayda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde bölgesel kalkınma stratejileri ve OKA projeleri üzerine paydaşların görüşleri değerlendirildi.
TKDK, Bilecik’te Yatırım Desteği Verdi

Bilecik'te Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, tarım ve hayvancılık projelerini desteklemek amacıyla girişimcilere 71 milyon liralık hibe desteği sunacak.

