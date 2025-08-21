Hüseyin Kozluca Hayatını Kaybetti

HÜSEYİN KOZLUCA HAYATINI KAYBETTİ

Türk basketbolunun ve Fenerbahçe’nin efsanelerinden biri olan Hüseyin Kozluca, 87 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca sarı-lacivertli formayı başarıyla taşıyan Kozluca’nın vefatı, basketbol dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

FENERBAHÇE’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe kulübü, Kozluca’nın kaybıyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Mirasımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca’yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.