Hüseyin Kutaç, Rahim Cünedioğlu’na teşekkür etti

Hüseyin Kutaç, halde suya girerken omzu çıkan bir kişinin hikayesini paylaştı. Sağlıkçı Rahim Cüneydioğlu’nun yaptığı tek bir hamle, Kutaç’a nefes aldırdı. Olay sosyal medyada büyük ilgi gördü.

OLAYIN DETAYLARI

Kumlu ilçesinde yaşayan Hüseyin Kutaç, serinlemek amacıyla gittiği havuzda düşerek omzunu çıkardı. Kutaç’ın arkadaşları, acıları içinde kıvranan arkadaşlarının durumu için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekibindeki sağlıkçı Rahim Cüneydioğlu, Kutaç’a ambulans içinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sağlıkçı Cüneydioğlu, tek hamlede çıkan omzu yerine oturtarak Kutaç’ı rahatlatmayı başardı. Bu an, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

KUTAÇ’IN DUYGULARI

Hüseyin Kutaç, omzunun çıkmasından dolayı ameliyata gireceğini düşündüğünü belirtti ve “Ambulansın içinde 20 saniye bile sürmeden acım son buldu” dedi. Kutaç, “Havuza gitmiştim. Havuzun kenarında düşüp omzum çıkmıştı. 112 Acil ekipleri geldi. Ambulansın içinde omzumu iyileştirdiler. Omzum çıktığında canım çok acıyordu. Sağlık ekibindeki Rahim abiye teşekkür ederim, o beni iyileştirdi” şeklinde konuştu. Duyduğu şaşkınlığı da dile getiren Kutaç, sosyal medyada paylaşılan videoyu görünce çok şaşırdığını ifade etti.

SAĞLIKÇIDAN ALDIĞI DESTEK

Kutaç, sağlıkçı Cüneydioğlu’nun masajla omzunu yerine oturtabileceğini düşünmediğini belirtti. “Ben kesin ameliyata gireceğim ve omzumu yerine oturtacaklar diye düşündüm. Ancak omzuma masaj yaparken çok acım vardı, ama omzumu yerine oturttuklarında bir rahatlama hissi geldi. Bu durumu yaşayanlar beni anlayabilir” diye kaydetti. Kutaç, sağlıkçının yaptığı başarılı müdahalenin ardından yaşadığı rahatlamayı da anlattı.