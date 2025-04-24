Hüseyin Menteş’ten İftira Davası Açıldı

DAVA AÇILIŞI VE SAVUNMA

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın, ‘Başkanlık makamında ve özel kalemde böcek var’ şeklindeki iddiası sonrası, dönemin AK Parti İl Başkanı Hüseyin Menteş tarafından ‘Suç uydurma ve iftira’ şikayetiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. Köksal, savunmasında, “Müştekiyi ya da başka bir kişiyi suçlamadım. Vaktimizin boşa harcanmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı.

BÖCEK İDDİASI VE KOVUŞTURMA KARARI

Burcu Köksal’ın 16 Nisan 2024’teki ‘böcek’ iddiaları, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 14 Mayıs 2024’te kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlandı. Bu kararın ardından, 25 Mayıs 2024’te Hüseyin Menteş, ‘Suç uydurma’ ve ‘İftira’ gerekçeleriyle şikayette bulundu. Bilirkişi ifadeleri ve mahkeme süreci devam ediyor.

SAVUNMALAR VE TUTARSIZLIK İDDİALARI

Duruşma, Afyonkarahisar 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı ve Burcu Köksal ile avukatları ve Menteş’in avukatı Oğuz Kaçan duruşmada yer aldı. Köksal, “Olayın üzerinden tam 1 yıl geçti. Başkanlık makamında tadilat vardı. Belediye başkan yardımcım Ömer Yıldız, makamda böcek olabileceğini belirtti. YÜNTAŞ Genel Müdürü Kemal Doğan’ın da bu konuda benzer görüşleri var” dedi. Menteş’in avukatı Kaçan ise Köksal’ın savunmasında tutarsızlıklar olduğunu savundu.

Duruşma, 4 Temmuz’a ertelendi. Oğuz Kaçan, “İlk duruşmada Burcu Hanım’ın ifadesi alındı. Diğer tanık ve müşteki beyanları henüz alınmadı. Burcu Hanım, belediye başkan yardımcısının ve YÜNTAŞ Genel Müdürü’nün kendisini yanlış yönlendirdiğini ifade etti” şeklinde açıklama yaptı.