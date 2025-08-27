Haberler

Hüseyin Okandan, “AK Parti Her Zaman Üreticinin Yanındayız.”

ÜRETİCİLERİN YANINDAYIZ

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, “AK Parti olarak her zaman üreticimizin ve çiftçimizin yanındayız” açıklamasında bulundu. Başkan Okandan, kuraklıktan etkilenen çiftçilerin başvurularını zaman kaybetmeden tamamlamaları gerektiğini belirtti. “Kuraklık Desteği onaylanmış durumda,” diyen Okandan, İlçe teşkilatlarının çalışmaları, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız’ın incelemeleri ve Tarım İl Müdürlüğü’nün hazırladığı raporun bu süreçte etkili olduğunu vurguladı.

BAŞVURULARI TAMAMLAMAK ÖNEMLİ

Okandan, “Kuraklıktan etkilenen çiftçilerimizin destekten faydalanabilmesi için ilçe tarım müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekiyor” diyerek, henüz başvuru yapmayan çiftçiliklere de çağrıda bulundu. “Vakit kaybetmeden başvurularını tamamlamaları gerekiyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, teşkilatlar, yerel yönetimler ve hükümetle birlikte üreticilerin yanında durmaya devam edeceklerini belirtti.

ÖNEMLİ

