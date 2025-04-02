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Hüseyin Okandan’dan Yerli Firmalara Destek Çağrısı

SOSYAL MEDYADA BAŞLATILAN BOYKOT ÇAĞRILARINA SERT TEPKİ

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, son zamanlarda sosyal medya platformlarında yerli ve milli firmalara yönelik gerçekleştirilen boykot çağrılarına karşı sert bir tepki gösterdi. Okandan, Filistin’de yaşanan zulme karşı aylardır devam eden boykotlara sessiz kalanların, bugün yerli firmalara karşı ayrıştırıcı bir tutum sergilediklerini ifade etti.

MİLLİ FİRMALARA DESTEK ÇAĞRISI

Yaptığı açıklamada, “Filistin’deki Gazze zulmüne karşı boykot sürecinde sesi çıkmayanlar, şimdi yerli ve milli firmalarımızı hedef alarak bölücülüğe ve ayrıştırmaya neden oluyor. Ancak biz biliyoruz ki milli firmalarımızı asla ve asla boykot etmeyeceğiz, tam tersine destek olacağız” sözlerini kullandı. Okandan, tüm vatandaşları ve esnafları yerli markalara sahip çıkmaları konusunda davet ederek, Kayseri halkını bu süreçte milli firmalara destek vermeye çağırdı ve “Bugün alışverişimize devam ediyoruz, esnafımızın ve yerli üreticilerimizin yanında duruyoruz” dedi.

YERLİ ÜRETİMİN VE MİLLİ EKONOMİNİN KORUNMASI

Yerli üretimin ve milli ekonominin korunmasının gerekliliğine vurgu yapan Okandan, Kayseri halkının her zaman milli duruşuyla örnek teşkil ettiğini belirtti.

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