Hüseyin Okandan, Gençlerimizin Enerjisine Güveniyor

GENÇLERİN PARTİDEKİ ROLÜNE VURGU

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları Kampı sebebiyle Ankara’da bulunan gençlik teşkilatı temsilcileriyle bir araya geldi. Bu önemli toplantıda yaptığı açıklamada, gençlerin siyasetteki aktif rolü ile vizyoner bakış açısına dikkat çekti. Okandan, “Gençlerimizin azmi ve enerjisi, partimizin geleceğine olan inancımızı her zamankinden daha da güçlendiriyor. Onların dinamizmi ve kararlılığı, partimizin yarınlarını şekillendiren en önemli güçtür.” şeklinde ifadelerde bulundu.

GENÇLERİN YANINDAKİ DESTEK

Başkan Okandan, gençlerin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve her zaman onların yanında olduklarını belirtti. Bu bağlamda, gençlerin enerjisinin ve kararlılığının, partinin geleceği için ne denli önemli olduğunu vurguladı. Geleceğin şekillenmesinde gençlerin katkısının büyük olduğunu anlatan Okandan, partinin bu konudaki kararlılığını da dile getirdi.