Hüseyin Özhan İHA’yı Ziyaret Etti

ZİYARETİN DETAYLARI

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, İhlas Haber Ajansı Adıyaman Bürosu’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarete AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun ve partililer de katıldı. Milletvekili Özhan, İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ile bir araya gelerek, kentte süren ve planlanan projeler hakkında görüşmeler yaptı. Özellikle Adıyaman Devlet Hastanesi, Besni Çevre Yolu ve Besni-Terbizek Yol Ayrımı Kavşağı gibi büyük projelerin önemine değinen Özhan, bu yatırımların şehrin gelişimine sağlayacağı katkılara dikkat çekti.

YATIRIMLARIN ÖNEMİ

Özhan, Adıyaman için kritik öneme sahip olan bu projeler hakkında bilgi verirken, “Bu yatırımlar Adıyaman’ın gelişimine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İhlas Haber Ajansı’nın hem yerel hem de ulusal düzeyde gerçekleştirdiği çalışmaları yakından izlediklerini belirtti. Özhan, “İHA’nın bölgedeki gelişmeleri tarafsız ve hızlı bir şekilde kamuoyuna aktardığını görüyoruz. Başarılı habercilik anlayışınız için sizleri tebrik ediyorum” dedi.

BASIN VE SİYASET İŞ BİRLİĞİ

İHA Muhabiri Cihan Kizir ise, Milletvekili Özhan ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, basın ile siyaset arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Bu tür ziyaretlerin bilgi akışını sağladığını ve karşılıklı ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunduğunu belirtti.