Hüseyin Şekerci, 40 Yıl Şoförlük Yaptı

DOLU DOLU BİR HİZMET YILI

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde 37 yıl boyunca kaymakam şoförü olarak görev yapan Hüseyin Şekerci, 65. doğum gününde emekliye ayrıldı. Bu süre zarfında 26 farklı kaymakamla çalışan Şekerci, meslek hayatına veda ederken duygusal anlar yaşadı. 1985 yılında Trabzon Valiliği’nde başladığı görevinde, 1988 yılında Şalpazarı’nın ilçe statüsünü kazanmasıyla ilçeye tayin edildi. Bu süre içerisinde, kurucu kaymakam Hacı İbrahim Türkoğlu ile başlayarak, şu anda görevde olan Kaymakam Semih Memiş’e kadar birçok kaymakamın yanında yer aldı.

DUYGUSAL ANLAR VE KUTLAMALAR

65. doğum gününde düzenlenen sürpriz kutlama ile hem yaşını kutlayan hem de mesai arkadaşlarına veda eden Hüseyin Şekerci, emekli olduktan sonra hayatına başka bir yön vermeyi planlıyor. “65 yaşıma girdim. Şalpazarı ilçesinde doğup büyüdüm. 1985 yılında Trabzon Valiliği’nde makam şoförü olarak göreve başladım. Şalpazarı 2 Ağustos 1988’de fiilen ilçe olduktan sonra burada tayin oldum” şeklinde sözler ile kariyer yolculuğunu anlatan Şekerci, tüm kaymakamlarla birçok anısının bulunduğunu belirtti.

ANILAR VE HİZMETİN DEĞERİ

Üzerine düşen görevi büyük bir özveri ile yerine getiren Hüseyin Şekerci, kaymakamlarla olan anılarını paylaşırken “Cumhuriyet tarihini araştırdım; benim kadar uzun süreli kaymakam şoförü olarak görev yapan yok. Tam 37 yıl boyunca Şalpazarı kaymakamlarına hizmet ettim” ifadelerini kullandı. Şekerci, her bir kaymakamıyla ayrı ayrı anılar biriktirdiğine dikkat çekti.

Şalpazarı Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünü vekaleten yürüten Bayram Kara, Hüseyin Şekerci’nin uzun süredir kamu hizmetinde olduğunu ve kişisel olarak kendisinden birçok şey öğrendiğini ifade etti. “Hüseyin ağabeyimizin benim yaşımdan fazla hizmeti var. Bize olan katkıları yadsınamaz” dedi. Emekli olan Şekerci’nin, mesleğine olan sevgisinin ve özverisinin, mesai arkadaşları üzerinde unutulmaz izler bıraktığı şüphesiz.