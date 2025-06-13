Hüseyin Selami, İRAN Devrim Muhafızları Komutanı

HÜSEYİN SELAMİ’YE DAİR SON GELİŞMELER

Hüseyin Selami kimdir sorusu, son dakika gelişmelerle birlikte araştırılıyor. İran’ın askeri yapısında önemli bir konumda bulunan Selami, uzun yıllar boyunca Devrim Muhafızları’nın en üst seviyedeki komutanı olarak görev yapıyor. Son olarak, İsrail’in gerçekleştirdiği hava operasyonu sonrası “İran Devrim Muhafızları Komutanı öldürüldü mü?” sorusu da gündeme geldi.

HÜSEYİN SELAMİ’NİN HAYATI VE CEMİYETİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, 13 Haziran 2025’te İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. İran devlet telerajyonu, Natanz nükleer tesisini hedef alan bu saldırıda Selami’nin yaşamını yitirdiğini doğruladı. Hüseyin Selami, 1960 yılında İran’ın Gülpayegan kentinde dünyaya geldi. Eğitimine İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde makine mühendisliği alanında başlayan Selami, İran-Irak Savaşı’nın çıkmasıyla birlikte Devrim Muhafızları’na katıldı.

ASKERİ KARİYERİ VE YÜKSELİŞİ

Askeri kariyerinde hızla yükselen Hüseyin Selami, 2005’te Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı. 2009 yılında başkomutan yardımcılığına terfi etti ve 2019 yılında ise Ali Hamaney tarafından doğrudan İran Devrim Muhafızları Komutanı olarak atandı.