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Hüseyin Tanfer’den Nevruz Bayramı Mesajı

NEVRUZ BAYRAMI MESAJI YAYIMLANDI

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Tanfer, mesajında Nevruz’un birlik ve beraberliğin simgesi olduğuna dikkat çekerek, “Birlik ve beraberliğin simgesi olan Nevruz Bayramı, içerdiği güçlü anlamlarla milletimizin sevgi, barış ve kardeşlik duyguları içinde kutladığı bir gündür.” dedi.

UMUT VE BEREKET BAYRAMI

Nevruz’un bolluk ve bereketi müjdeleyen bir başlangıç olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten Tanfer, “Nevruz’u bolluk ve bereketi müjdeleyen sımsıcak günlerin bir başlangıcı kabul ederek, gelecek aydınlık günlerimizi bu umutla karşılamamız gerekmektedir.” ifadesini kullandı.

BARİŞ VE HUZUR DİLEĞİ

Yeniden doğuşun, dirilişin ve huzurun sembolü olan Nevruz’un ülkeye ve dünyaya mutluluk, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini dileyen Tanfer, “Erzurum Kent Konseyi Kurulu olarak, bu duygu ve düşüncelerle başta Erzurumlu hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin Nevruz Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor; sıkıntılardan uzak, omuz omuza, kol kola, milletçe huzur içinde yaşayacağımız günler diliyorum.” şeklinde konuştu.

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