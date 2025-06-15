Hüseyin Türk’ün Cenazesi Nevşehir’de Toprağa Verildi

CENAZE TÖRENİ NEVŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİ

Aksaray’da meydana gelen sıcak hava balonu kazasında hayatını kaybeden pilot Hüseyin Türk’ün cenazesi, memleketi Nevşehir’de toprağa verildi. Ihlara bölgesinden havalanan sıcak hava balonu, hava koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle sert iniş gerçekleştirdi. Bu kazada yaşamını yitiren Türk’ün cenazesi, Nevşehir’deki Fişekçi Camisi’ne getirildi.

CENAZE NAMAZI VE DEFİN İŞLEMLERİ

Türk’ün cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Kaldırım Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine, Türk’ün ailesi, meslektaşları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aksaray’daki turizm merkezi Ihlara Vadisi’nden sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonu, Gözlükuyu köyü yakınlarında sert bir iniş yapmış, bu olayda pilot Hüseyin Türk hayatını kaybetmiş, ayrıca 19 Endonezyalı turist yaralanmıştı.