Hüseyin Yücel’den Beşiktaş’a Sahaya Çıkma Tavsiyesi

HÜSEYİN YÜCEL’İN AÇIKLAMALARI

Beşiktaş’ın eski başkanı ve yöneticisi Hüseyin Yücel, Galatasaray maçı için yabancı hakem atanması üzerine görüşlerini paylaştı. Yücel, “Federasyon tüm kulüplere eşit mesafede durmakla yükümlüdür. Eşitlik sağlanamayacaksa, oynamaya da gerek yok. Sahaya çıkma Beşiktaş!” dedi. Bu açıklama, Beşiktaş’ın Galatasaray karşısında sahaya çıkmayıp çıkmayacağı konusunda belirsizlik yarattı.

DERBİYE ÇIKMAMASI ÖNERİSİ

Yücel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Beşiktaş’ın derbiye çıkmamasını önerdi. “122 yıllık tarihi şerefli şampiyonluklarla dolu olan Beşiktaşımız, haksız yaklaşımlarınıza, yanlı kararlarınıza malzeme olmaz. Yabancı hakem kararınız, Türk futbol tarihine kara çalmaktadır” ifadeleriyle Türk futbolundaki rekabetin eşit şartlarda yürütülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yücel, oyunun başladıktan sonra kural değişmeyeceğini belirterek, “Biz Beşiktaş’ız… Gerektiğinde hakemi de yeneriz!” şeklinde konuştu.

EALETLER TARTIŞMA KONUSU

Hüseyin Yücel, tarafsızlıklarını kaybedenlerin gelecekte yönetecekleri bir lig bulamayacaklarını ifade etti. “Eşitlik sağlanamayacaksa, oynamaya da gerek yok. Sahaya çıkma Beşiktaş” diyerek durumu net bir şekilde ortaya koydu. Bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.