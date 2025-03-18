Husi Liderden ABD’ye Misilleme Tehdidi: “Daha Ağır Gelecek”

HUSİLERİN LİDERİNDEN ABD’YE YENİ UYARILAR

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, El-Mesira televizyon kanalında yaptığı konuşmada, ABD’ye ait USS Harry Truman uçak gemisinin, Husi güçleriyle yaşanan çatışmaların ardından Kızıldeniz’in en kuzeyine, 1300 kilometre uzaklığa çekildiğini bildirdi. Husi, “Şu anda ABD saldırılarına, uçak gemisini, savaş gemilerini ve diğer askeri unsurlarını hedef alarak karşılık veriyoruz. Ancak saldırılar devam ederse, bundan daha büyük misilleme seçeneklerimiz var.” şeklinde konuştu. “Eğer ABD Yemen’e saldırılarını sürdürürse, ona karşı daha ağır ve daha rahatsız edici misilleme hamlelerimiz olacak.” dedi.

HUSİLERİ İLGİLENDİREN OLAYLAR YENİDEN BAŞLIYOR

Husiler, son 24 saat içerisinde USS Harry Truman uçak gemisini iki farklı füze ve insansız hava aracıyla hedef aldıklarını bildirmişti. Ayrıca, Husiler 7 Mart’ta yaptıkları duyuruda, İsrail’in Gazze’ye yardım girişlerine izin vermesi için 4 günlük bir süre verdiklerini belirttiler. Aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarının yeniden başlatılacağı ifade edildi. ABD Başkanı, Truth Social hesabından 15 Mart’ta yaptığı açıklamada, ordusuna Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatmasını talep ettiğini duyurdu.

GERGİNLİK HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADIR

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’nin Yemen’e yönelik yeni saldırısının askeri güçlerini daha da geliştireceğini belirtti. Gerginliği aynı şekilde tırmandırarak karşılık vereceklerini ifade etti. Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını duyurdu ve saldırılar devam ettiği sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’u da kapsayacağını kaydetti. İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere’nin bazı şehirlerde düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin yaşamını yitirdiğini, 98 kişinin yaralandığını açıkladı.