Husiler, ABD Hava Saldırısında 2 Kişi Kaybetti

YEMEN’DE HUSİLERİN AÇIKLAMALARI

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD’nin gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve başka bir kişinin yaralandığını bildirdi. Husilere bağlı El-Mesira televizyonunda aktarılan bilgilere göre, ABD savaş uçakları, Yemen’in kuzeyinde bulunan Saada kentine bağlı Sahar ilçesindeki bir evin bombalanması sonucu bu olayın gerçekleştiğini duyurdu.

HAVA SALDIRILARININ AYRINTILARI

Saada kentinin Mecez ilçesine bağlı Tahiyye bölgesinde ABD’nin toplamda 4 hava saldırısı gerçekleştirdiği, ayrıca Yemen’in orta kesimlerindeki Sana kentine bağlı Beni Matar ilçesinin de hedef alındığı ifade edildi. Yemen’in Nihim ilçesinde 5 hava saldırısı yapıldığı ve doğudaki Marib kentinin Medgal ilçesinin de 7 saldırıyla vurulduğu haberlere yansıdı. Bunun yanı sıra, ülkenin batısında yer alan Hudeyde kentinin es-Salif ilçesindeki Ras İsa bölgesinde 4 saldırı gerçekleştirildiği ve Yemen’in kuzeyindeki el-Mahvit kentine bağlı et-Tavile ilçesine de 1 hava saldırısının yapıldığı aktarıldı.

HUSİLERİN İDDİALARI VE ABD’NİN TEPKİSİ

Husiler, 15 Mart’tan bu yana ABD’nin Yemen’e 1200’den fazla hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Ayrıca, 7 Mart’ta gazetecilere yaptıkları açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların geçişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirttiler. ABD Başkanı, Truth Social platformunda yaptığı bir paylaşımda, ordusuna Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini ifade etmişti. 15 Mart sonrası süreçte ABD’nin Yemen’de 1000’den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği, bu saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 217 kişinin hayatını kaybettiği ve 436 Yemenlinin yaralandığı kaydedildi.