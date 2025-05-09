Husiler, ABD’nin 1712 Saldırısını Açıkladı

İRAN DESTEKLİ HUSİLERİN AÇIKLAMALARI

Yemen’de İran destekli Husiler, ABD’nin 15 Mart tarihinden bu yana deniz ve hava yoluyla Yemen’e toplam 1712 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Husilere ait “El-Mesira” televizyonunda yayınlanan grafikli haberde, mart başlarından itibaren ABD ile Yemen arasında karşılıklı saldırılara dair detaylar verildi. Haberde, ABD’nin yaptığı 1712 saldırının 253’ünün balistik, seyir ve hipersonik füzeler ile 131’den fazla insansız hava aracı (İHA) kullanılarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

SALDIRILAR KAYIPLAR GETİRDİ

Haberde, ABD’nin ilk kez “Truman” ve “Carl Vinson” uçak gemilerini bölgeye konuşlandırdığına dikkat çekildi. Husilerin ABD’ye önemli kayıplar verdirdiği kaydedilirken, 8 adet MQ-9 İHA ve 1 adet F360 keşif uçağının düşürüldüğü, ayrıca ilk defa hayalet uçak ve F-18 savaş uçaklarını hava sahasından çekilmeye zorladıkları belirtildi. Haberde, uçak gemisi Truman’ın Kızıldeniz’in kuzeyine “kaçmaya” zorlandığı ve Carl Vinson’un destek için bölgeye gönderilmesine yol açan 24 saldırı düzenlendiği bildirildi.

ABD YENİ OPERASYONLARINI DURDURDUĞU İFADESİ

Bu saldırıların ABD’ye 3 milyar doları aşan bir maliyet yüklediği aktarıldı ve ABD’nin, İsrail’e destek sağlamak için yaptığı saldırılara rağmen Yemen’in özellikle Ben Gurion Havalimanı ve Nevatim üslerini hedef alan “nitelikli” operasyonlar gerçekleştirdiği vurgulandı. Haberde, söz konusu saldırıların ABD’yi başarısızlığa sürüklediği ve bu sebeple Kızıldeniz’deki gemilerine saldırı yapılmaması karşılığında Yemen’deki operasyonlarını durdurma kararı aldığı belirtildi.

ATEŞKES AÇIKLAMASI

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, 6 Mayıs’ta ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu’l Mendeb Boğazı’nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki Husilerin artık savaşa devam etmek istemediklerini belirttiklerini ifade ederek, “Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar.” demişti.

İsrail devleti televizyonu KAN’a açıklama yapan İsrailli yetkililer ise, Trump’ın Husileri bombalamayı durduracağına ilişkin açıklamalarının Tel Aviv yönetiminde “şok etkisi” yarattığını aktardı.