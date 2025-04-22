Husiler, ABD’nin Hava Saldırıları Hakkında Bilgi Verdi

HUSİLERDEN AÇIKLAMALAR

Yemen’deki İran yanlısı Husiler, ABD’nin Yemen’in başkenti Sana ile Marib kentine yönelik 4 hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Husilere ait El-Mesire televizyonunda yayımlanan habere göre, bu saldırılar Sana’nın El-Hısn ilçesine bağlı Hurub köyü ile Marib’in Meczer ilçesine yapıldı. Daha önceki haberde ise ABD uçaklarının, Hudeyde’nin Et-Tuheyta ilçesine 25 ve Marib’in Meczer ilçesine 2 saldırı düzenlediği bilgisine yer verilmişti. Saldırılar sonrası can kaybına dair bir bilgi paylaşılmadı. ABD ise gerçekleştirilen saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapmıyor.

SALDIRILARIN SONUÇLARI

Husiler, bu saldırılara ek olarak, pazar akşamı gerçekleşen bir saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını da ifade etti. 7 Mart’ta yaptıkları açıklamada, Husiler, İsrail’in Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi halde deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını bildirdi.

ABD’DEN YENİ TALİMATLAR

ABD Başkanı Donald Trump ise 15 Mart’ta Truth Social platformundan yaptığı açıklamada orduya, Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini duyurdu. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdükleri sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını ifade etti.