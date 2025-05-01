Husiler, ABD’nin Hava Saldırısı Duyurdu

HUSİLER YENİ HAVA SALDIRILARINI DUYURDU

Yemen’deki Husiler, ABD ordusunun başkent Sana ile El-Cevf kentine toplamda 5 hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Husilere ait olan El-Mesire televizyonunda yapılan yayında, ABD’nin Cevf’in “Hab ve Şaaf” ilçesine 4 hava saldırısı yaptığı ifade ediliyor. Ayrıca, başkent Sana’nın Hemedan ilçesine de bir hava saldırısının düzenlendiği aktarıldı. Savaşın ayrıntılarıyla ilgili ise herhangi bir bilgi verilmedi.

ABD’NİN YENİ OPERASYONLARI

Husiler, daha önce yaptıkları açıklamada, dün akşam saatlerinde Saada kenti çevresine yönelik de 5 hava saldırısının gerçekleştiğini belirtmişti. 7 Mart’ta, Husiler, İsrail’in Gazze’ye yardımların geçişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını ve bu süre dolduğunda İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatma tehdidinde bulunduklarını duyurmuşlardı.

ABD BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart’ta Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, ordusuna Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatması için talimat verdiğini bildirdi.