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Husiler, ABD’nin Yemen’deki hava saldırılarını bildirdi

HUSİLERDEN AÇIKLAMA

Yemen’deki Husi hareketi, ABD ordusunun Marib ve Hudeyde kentlerine toplamda 9 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Husi yanlısı El-Mesira televizyonunda yayımlanan haber göre, ABD’nin Marib kentinin Medgal ilçesine 6 hava saldırısı gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, ülkenin batısında yer alan El-Hudeyde iline bağlı Kamaran Adası’na 2 ve Es-Salif ilçesine 1 hava saldırısı düzenlendiği belirtiliyor. Saldırıların detayları hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.

SALDIRILAR VE SON GELİŞMELER

Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları bir duyuruda, İsrail’e Gazze’ye yardım gönderilmesine izin vermesi için 4 günlük bir süre tanıdıklarını açıkladı. Aksi takdirde, İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını aktardılar. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart’ta Truth Social üzerinden yayımladığı mesajda, ordusuna Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini duyurdu.

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