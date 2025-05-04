Husiler, ABD Saldırılarını Bildirdi

HUSİLERDEN ABD’YE HAVA SALDIRISI İDDİASI

Yemen’de İran destekli Husiler, ABD güçlerinin ülkenin batısında bulunan Hudeyde’deki Ras İsa Limanı ile Kamaran Adası’na yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Husilere ait “El-Mesira” televizyonunda aktarılana göre, ABD güçleri Ras İsa Petrol Limanı ve Kamaran Adası’na bir dizi hava saldırısı düzenledi. Haberde, can kaybı ya da oluşan hasara dair herhangi bir bilgi verilmediği görüldü. ABD’den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

CEVF’TE İKİ HAVA SALDIRISI

Husiler, gün içinde ABD güçlerinin Cevf iline bağlı Hab eş-Şaaf ilçesine iki hava saldırısı yaptığını da aktardı. Yemen’e yönelik hava saldırılarının, Husilerin 7 Mart’ta yaptığı açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için dört gün süre tanıdıklarını belirtmeleriyle ilişkili olduğu ifade ediliyor. Aksi halde Husilerin, İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacakları tehdidinde bulundukları dikkat çekti.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda 15 Mart’ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini belirtmişti. Durumun nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.