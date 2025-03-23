Husiler: ABD Saldırısında 4 Sivil Öldü

HUSİLERİN AÇIKLAMASINA GÖRE KAYIPLAR

Husiler, Yemen’in başkenti Sana’da, Amerika’nın bir binayı hedef alan hava saldırısında ilk verilere göre 4 sivilin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Husilere ait Al-Masirah televizyonunda, “Düşman ABD’nin, başkent Sana’nın Main ilçesindeki Asr mahallesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.” şeklinde ifadeler yer aldı. Haberde, bu saldırıda birçok sivilin de yaralandığı bilgisi verildi.

YEMEN’DEKİ FARKLI SALDIRILAR

ABD’ye ait savaş uçaklarının Yemen’in Hudeyde kentinin farklı bölgelerine de saldırılar düzenlediği ifade edildi. Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları bir açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI VE HUSİLERİN TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerindeki hesabından 15 Mart’ta, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini bildirdi. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını ifade etti. Husiler, ABD ve İngiltere’nin, arasında başkent Sana’nın da bulunduğu bazı şehirlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin hayatını kaybettiğini, 107 kişinin ise yaralandığını açıkladı.