Husiler, ABD Savaş Uçaklarını Duyurdu

ABD ORDU HAVA SALDIRILARI YEMEN’DE

Yemen’deki Husiler, ABD ordusuna ait savaş uçaklarının başkent Sana’yı hedef aldığını duyuruyor. Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayınlanan habere göre, saldırılarla ilgili olarak ABD ordusunun, Sana’nın El-Hıme ed-Dahiliyye ve Menaha ilçelerini hedef aldığı ifade ediliyor. Saldırılar sonrası can kaybı ya da yaralı sayısına yönelik henüz bir bilgi verilmedi.

DENİZ OPERASYONLARI TEHDİDİ

Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını ve bu sürenin dolmasıyla birlikte, aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını bildirmişti. ABD Başkanı, Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatılması talimatını verdiğini açıklamıştı.

HUSİ LİDERİNİN AÇIKLAMALARI

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirtmişti. El-Husi, saldırılarının devam etmesi durumunda deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da etkileyeceğini dile getirmişti.