Husiler, ABD Uçaklarını Hedef Aldı

HUSİLER İHA DÜŞÜRDÜ

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD ordusuna ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini ve iki savaş gemisini hedef aldıklarını belirtiyor. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Yemen’in kuzeybatısındaki Hacce ili kıyısında karadan havaya füzeyle ABD’ye ait MQ-9 tipi bir İHA’nın düşürüldüğünü ifade ediyor. Seri, Nisan ayında düşürülen ABD İHA’larının sayısının 7’ye ulaştığını ve saldırıların başlangıcından itibaren toplamda 20 İHA düşürdüklerini aktarıyor.

ABD’DEN HAVA SALDIRILARI

Husilerin El-Mesira televizyonunda yer alan habere göre, ABD savaş uçakları, Hudeyde’ye bağlı Kamaran Adası’na ve Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesine toplamda 2 hava saldırısı düzenledi. Ayrıca, Yemen’in kuzeyindeki Sada kentine bağlı Al Salim bölgesine yönelik 4 saldırının yapıldığı kaydedildi. ABD saldırılarının can ve mal kaybına yol açıp açmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

HUSİLERDEN UYARI VE ABD’DEN TALEP

Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 günlük süre tanıdıklarını, aksi halde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan 15 Mart’ta yaptığı açıklamada, Yemen’deki Husilere karşı orduya “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini bildirdi. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin hedef alındığını belirterek, saldırıların devam etmesi durumunda deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını iletti.