Husiler, ABD Uçaklarının Saldırısını Duyurdu

ABD SAVAŞ UÇAKLARINDAN SALDIRILAR

Yemen’deki Husiler, ABD’nin savaş uçaklarının başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Saada kentine saldırdığına dair açıklama yaptı. Husilere ait Al-Masirah televizyonu tarafından aktarılan bilgiye göre, ABD savaş uçakları Saada kentinin Sahar ilçesine 4 ayrı hava saldırısı düzenledi.

SANA VE ÇEVRESİNDEKİ BÖLGELER HEDEFTE

Ayrıca Husilere ait SABA haber ajansı, ABD savaş uçaklarının başkent Sana’nın Beni Matar, Beni Haşiş ve Hemedan ilçeleri dahil bir çok bölgeyi vurduğunu bildirdi. Bu saldırıların ardından herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar konusunda bilgi elde edilmedi. Yemen’e yönelik hava saldırıları, 7 Mart’ta yapılan bir açıklamada Husilerin, İsrail’in Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi durumunda 4 gün süre tanıdığı ve aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacakları duyurmuştu.

DONALD TRUMP’TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda 15 Mart’ta yaptığı paylaşımda, ordusuna Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma emri verdiğini bildirmişti. Bu durum, bölgede gerilimin daha da artmasına neden olabilir.