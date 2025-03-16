Husiler: ABD ve İngiltere’ye Misilleme Hazırlığı

HUSİLERDEN CEVAP GELDİ

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere’nin başkent Sana’ya gerçekleştirdiği hava saldırılarına karşı sessiz kalmayacaklarını ifade etti. Husilerin Siyasi Bürosu, yaptıkları yazılı açıklamada, “ABD ve İngiltere’nin başkent Sana’daki yerleşim bölgelerini hedef almaları, hain bir saldırı ve tam teşekküllü bir savaş suçu.” olduğunu belirtti. Açıklamada, sivillerin hedef alınmasının, Amerikan terörizminin kendilerine karşı çıkan halklara ve ülkelere yönelik bir başka kanıtı olduğu vurgulandı.

YEMEN’İN DESTEK TUTUMU

Açıklamada, bu saldırıların Yemen’in Filistin halkına verdiği destekten kaynaklandığına değinilerek, bunun Yemen’i Filistin’e destek verme görevinden alıkoymayacağı ifade edildi. Husilerin, bu saldırılara karşılık vermek için silahlı kuvvetlerini tırmanışa hazır tutacağı belirtildi.

HUSİLERDEN ABD’YE AÇIK SUÇLAMA

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, X platformundan yaptığı açıklamada, “ABD’nin Yemen’e yönelik saldırıları, bağımsız bir devlete karşı açık bir saldırı.” olduğunu ve bunun, İsrail’in Gazze’ye yönelik haksız kuşatmasını sürdürmesini teşvik ettiğini söyledi. Abdusselam, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Babu’l Mendeb Boğazı’ndaki uluslararası seyrüseferin tehdit altında olduğuna dair iddialarının yanıltıcı ve asılsız olduğunu vurguladı.

KIZILDENİZ’DE SEYRÜSEFER YASAĞI

Abdusselam, Husilerin Gazze’ye destek amacıyla Kızıldeniz ve çevresinde ilan ettiği seyrüsefer yasağının, Filistin direnişi ile İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşması doğrultusunda Gazze halkına insani yardım ulaştırılıncaya kadar İsrail nakliyesiyle sınırlı olduğunu belirtti. Ayrıca, “Kızıldeniz’deki uluslararası seyrüsefer Yemen tarafından güvende kalacaktır ve Amerikan saldırıları Kızıldeniz’in militarizasyonuna geri döndürür, bölgedeki uluslararası seyrüsefer için gerçek tehdit budur.” şeklinde bir ifade kullandı.

SONUÇLAR VE İDDİALAR

Husiler, ABD ve İngiltere’nin dün gerçekleşen saldırılarında 13 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını bildirdi. Daha önce, 7 Mart’ta yaptıkları açıklamada ise, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.