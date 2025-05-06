Husiler Artık Savaşmak İstemiyorlar

HUSİLERİN SAVAŞMAK İSTEMEDİĞİ AÇIKLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki Husilerin savaşmayı istemediklerini kendilerine ilettiğini belirtti. Trump, “Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız.” ifadelerini kullandı.

YEMEN GÖRÜŞMESİ

Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney’yi Beyaz Saray’da ağırladığı görüşmede Yemen konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Husilerin artık savaşmak istemediğini ve gemilere karşı saldırı düzenlemeyeceklerini bildirdi. “Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar.” şeklinde konuştu.

GÜVENİLİR KAYNAK AÇIKLAMASI

Husilerle aralarındaki etkileşim hakkında sorulan bir soruya, “Lütfen artık bizi bombalamayın ve biz de gemilerinize saldırmayacağız dediler.” yanıtını verdi. Trump, bu bilgilerin kendisine “çok güvenilir bir kaynaktan geldiğini” vurguladı, ancak kaynağın kim olduğu veya hangi kurum olduğu hakkında detay vermedi.