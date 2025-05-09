Husiler, Ateşkesi “Yemen’in Zaferi” Olarak Kutladı

HUSİLER ATEŞKESİ KUTLUYOR

Yemen’de Husiler, ABD’nin kısa süre önce duyurduğu ateşkesi “Yemen’in zaferi” olarak kutluyor ve İsrail’e karşı “yıkıcı bir yanıt” verme tehdidinde bulunuyor. Husi kontrolündeki Saba Haber Ajansı’nın aktardığına göre, başkent Sana’da gerçekleştirilen Husi Yüksek Siyasi Konseyi toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes açıklamasına dair gelişmeler değerlendirildi. Konsey, anlaşmanın sağlanmasında “Umman’ın kardeşçe ve sorumlu rolü” için teşekkürlerini iletti.

İSRAİL’E YANIT FİKİRLERİ

Konseyin açıklamasında, Yemen’in bu durumu, “ABD’nin İsrail’e destek veren askeri operasyonlarına karşı verilen mücadelenin liderlik aklıyla yönetilmesi sonucu elde edilen bir zafer” olarak gördüğü ifade edildi. Husiler, İsrail’e yönelik saldırılarına karşı “çok yakında, büyük bir ivmeyle ve yıkıcı şekilde karşılık verileceği” uyarısında bulundu.

UMMAN’IN ARABULUCULUK ROLÜ

Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedir bin Hamed bin Hamud el-Busaidi, Husiler ile ABD arasında ateşkese arabuluculuk yaptıklarını duyurmuştu. Busaidi, “Bu ateşkes kapsamında gelecekte hiçbir taraf Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’nda Amerikan gemileri de dahil olmak üzere diğer tarafı hedef almayacak, deniz navigasyon özgürlüğü ve uluslararası ticaretin kesintisiz akışı sağlanacak” diye belirtti.