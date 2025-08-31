Husiler: Başbakan Rehavi Şehit Oldu

İSRAİL’İN SALDIRISI VE KAYIPLAR

İsrail, 28 Ağustos tarihinde Yemen’in başkenti Sana’ya bir saldırı yaptı. Husilere bağlı Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasında, “Değişim ve İnşa Hükümeti’nin başında bulunan Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte geçen perşembe günü şehit olmuştur” şeklinde ifadeler yer aldı. Saldırının, Başbakan Rehavi ve bazı bakanların yıllık çalışmalarına dair değerlendirmelerin gerçekleştirildiği rutin bir toplantı sırasında yapıldığı ifade edildi. Saldırıda yaralanan bazı kişilerin orta ve ağır durumda olduğu ve tedavi süreçlerinin devam ettiği aktarıldı.

HUSİLERİN GAZZE DESTEĞİ

Husiler, Gazze’nin halkına destek verme taahhüdünü yineleyerek, bu mücadelede arka planda kalmayacaklarını vurguladı. Ayrıca silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdiler.

İNTİKAM SÖZÜ VE TEHDİTLER

Husilere ait el-Mesire televizyon kanalı, Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat’ın bulunduğu bir video kaydını yayımladı. Meşat, saldırıda yaşamını yitiren başbakan Rehavi ve bakanlar için Yemen halkına başsağlığı diledi. Ölenler için intikam sözü veren Meşat, düşmanın eylemlerinin tesadüften ibaret olduğunu belirtti. Ayrıca, “İntikamımız uzun sürmeyecek. Kirli ve hain hükümetinizin yaptıkları yüzünden sizi karanlık günler bekliyor” ifadeleriyle İsrail’i tehdit etti. Meşat, Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin ülkelerine geri dönmeleri adına hâlâ iyi bir fırsatları olduğunu, ülkedeki işletmelerin ise zaman kaybetmeden ülkeyi terk etme olanağı bulunduğunu belirtti. Meydan okumalara meydan okumayla yanıt vermeye devam edeceklerini vurguladı.