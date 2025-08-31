Husiler: Başbakan Ve Bakanlar Şehit Oldu

Dünya

İSRAİL’İN SALDIRISI VE ETKİLERİ

İsrail, 28 Ağustos’ta Yemen’in başkenti Sana’ya bir saldırı düzenledi. Husilere bağlı Cumhurbaşkanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Değişim ve İnşa Hükümeti’nin başında bulunan Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte geçen perşembe günü şehit olmuştur” ifadeleri yer aldı. Saldırının, Başbakan Rehavi ve bazı bakanların yıllık çalışmalarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen rutin bir toplantı sırasında gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıda bazı katılımcıların orta ve ağır yaralar aldığı ve tedavilerinin devam ettiği aktarıldı.

HUSİLERİN DESTEK VADİSİ

Husiler, Gazze’nin evlatlarına destek vermeye ve onların arkasında durmaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, tüm tehlikelere karşı koyabilmek amacıyla silahlı kuvvetlerin gücünü artırmak ve geliştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

İNTİKAM SÖZÜ VE TEHDİTLER

Husilere bağlı el-Mesire televizyonu, Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat’ın, saldırıda hayatını kaybeden Başbakan Rehavi ve bakanlar için başsağlığı dilediği bir video kaydını yayımladı. Meşat, öldürülenler için ‘intikam’ sözü vererek, düşmanın gerçekleştirdiği stratejinin şanstan başka bir şey olmadığını dile getirdi. “İntikamımız uzun sürmeyecek. Kirli ve hain hükümetinizin yaptıkları yüzünden sizi karanlık günler bekliyor” diyen Meşat, İsraillilere, Filistin topraklarını gasbedenlerin ülkelerine dönmeleri için iyi bir fırsat bulunduğunu ve şirketlerin de ülkeyi terk etme imkanı sağladığını belirtti. Ayrıca, meydan okumalara karşılık vermeye devam edeceklerini düşündürdü.

