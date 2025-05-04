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Husiler, Ben Gurion’a Füzeyle Saldırdı

YEMEN’DEN İSRAİL’E FÜZE SALDIRISI

Yemen’deki Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Ben Gurion Havaalanı’nı füzeyle vurdu. Yapılan açıklamalara göre, İsrail’in merkezine düşen bir füze tespit edildi. Açıklamada, İsrail’in çeşitli bölgelerinde sirenlerin çaldığı ve Yemen’den fırlatılan füzeyi engellemek için çeşitli önlemler alındığı ifade edildi. Ancak, Ben Gurion Havalimanı çevresinde bir düşüş gerçekleştiği bildirildi.

SALDIRI SONRASI HAVALİMANI KAPANDI

Devlet televizyonu KAN, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nın isabet aldığını ve bu nedenle hava alanının iniş ve kalkışlara kapatıldığı bilgisini geçti. Yemen’deki Husiler, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi’ne yoğun saldırılarını yeniden başlatan İsrail’i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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