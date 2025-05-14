Husiler, Ben Gurion Havalimanı’nı Hedef Aldı

HUSİLERDEN İSRAİL HEDEFİNE ÜÇÜNCÜ SALVANO

Yemen’deki İran destekli Husiler, geçtiğimiz 24 saat içinde İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı üçüncü kez hipersonik füzeyle hedef aldığı bilgisine ulaşıldı. Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan yazılı açıklamada, “Füze kuvvetlerimiz, son 24 saat içinde üçüncü kez hipersonik füzeyle Ben Gurion Havalimanı’nı hedef alan nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdi.” ifadeleri dikkat çekti.

İSRAİL ORDUSUNDAN HAREKETE GEÇME AÇIKLAMASI

İsrail ordusu, bu sabah Yemen’den atılan bir füze nedeniyle ülkedeki farklı bölgelerde uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu. Ordunun yaptığı açıklamada, füzeye müdahale ettiklerini belirtmesi dikkat edildi. The Times of Israel’den elde edilen bilgilere göre, Yemen’den atılan füze nedeniyle Kudüs’ün çevresi ile Batı Şeria’daki bazı bölgelerde ve Ölü Deniz yakınlarında sirenlerin çaldığı bildirildi.