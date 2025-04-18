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Husiler, Hava Saldırısı İle İlgili Bilgi Verdi

Yemen’deki Husiler, Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı’na ABD tarafından hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Husilere ait el-Mesire televizyonuna göre, ABD savaş uçakları, Hudeyde’ye bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa Limanı’nı iki kez hedef aldı. Bu saldırıda, aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 38 kişi hayatını kaybetti, 102 kişi yaralandı. Sivil savunma ekipleri, limanda çıkan yangını söndürmek ve yaralıları kurtarmak için çalışmalarını devam ettiriyor.

HUSİLERDEN AÇIKLAMA

Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi durumda İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart’ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini ifade etti. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdükleri sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını dile getirdi.

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