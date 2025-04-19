Husiler, İHA’ları Düşürüyor, Operasyonlar Sürecek

HUSİLERDEN SALDIRILAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Yemen’de İran destekli Husiler, son 24 saat içinde ABD’ye ait insansız hava araçlarına yaptıkları saldırılara ilişkin detayları paylaşmış durumda. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, hava savunma sistemleri tarafından başkent Sana üzerinde görev yapan ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının “düşmanca eylemler” gerçekleştirdiği esnada düşürüldüğünü ifade ediyor.

DÜŞÜRÜLEN İHA SAYISI ARTMAKTA

Ayrıca Seri, son 24 saat içinde toplamda ABD’ye ait 2 insansız hava aracının düşürüldüğünü, nisan ayı içerisinde ise toplamda 6 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Seri, “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırı ve ablukası sona erene kadar operasyonların süreceğini” kaydetti. Husiler, daha önce 7 Mart’ta yaptıkları açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların geçişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirtmişti.

ABD’DEN CİDDİ TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart’ta Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini bildirmişti. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait uçaklar ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarının devam ettiği sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını vurguladı.