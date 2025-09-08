Husiler, İsrail’e 8 drone saldırdı

HUSİLERDEN İSRAİL’E DRONE SALDIRISI

Yemen’deki Husi grubu, pazar günü İsrail’e 8 ayrı drone saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu saldırılar arasında İsrail’in güneyindeki Ramon Havalimanı’na yapılan ve birden fazla kişinin yaralandığı saldırı yer alıyor. Husi Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesire televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Husi’lerin “Necef, Eylat, Aşkelon, Aşdod ve Tel Aviv’i hedef alan sekiz adet insansız hava aracı” fırlattığını belirtti.

RAMON HAVALİMANI’NA YAPILAN SALDIRI

Seri, bir insansız hava aracının Ramon Havalimanı’na isabet ederek havalimanının kapanmasına ve hava trafiğinin askıya alınmasına neden olduğunu ifade etti. Diğer insansız hava araçlarının ise farklı şehirlerdeki hassas askeri hedefleri vurduğunu aktardı. “Askeri operasyonlarımız artıyor. Gazze’yi destekleme konusunda tutumumuzdan geri adım atmayacağız” diyen Seri, havayolu şirketlerine İsrail hava sahasını ve havaalanlarını kullanmamaları konusunda uyardı.

YARALILAR VE DOĞRULAMA

İsrail Havaalanları İdaresi Sözcüsü, pazar günü yapılan saldırıya dair, Husilere ait bir insansız hava aracının Eylat’ın yaklaşık 18 kilometre kuzeyindeki Ramon Havalimanı’nın gelen yolcu salonuna isabet ettiğini doğruladı. Ayrıca İsrail’in Magen David Adom kurtarma servisi, olayda en az 2 kişinin hafif yaralandığını ve Eylat’taki bir hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Bazı İsrail medya kanalları ise yaralı sayısını 8 olarak aktardı.