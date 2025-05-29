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Husiler, İSRAİL’e Füze Attı

HUSİLER İSRAİL’E FÜZE SALDIRISI DÜZENLEDİ

Yemen’deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği balistik füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv’de siren sesleri yükselmeye başladı. Bu saldırı, başkent Tel Aviv’in yanı sıra Batı Şeria’daki bazı yerleşim birimlerini ve Kudüs çevresindeki kasabaları da etkiledi.

HAVALİMANINDA TRAFİK DURDU

Ben Gurion Havalimanı’nda hava trafiği geçici olarak durdurulmuş durumda. İsrail ordusu, Husiler tarafından fırlatılan füzenin hava savunma sistemleri sayesinde engellendiğini duyurdu. Saldırı sonucunda can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

HUSİLERDEN SÜREKLİ SALDIRILAR

Husilerin, İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze’ye yeniden saldırılarını başlattığı 18 Mart’tan bu yana, toplamda 42 balistik füze ve en az 10 insansız hava aracı fırlattığı aktarılıyor. Bu durum, bölgedeki gerilimin artmasına yol açıyor.

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