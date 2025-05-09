Husiler, İsrail’e Füze Fırlattı

HUSİLER İSRAİL’E FÜZE SALDIRISI GERÇEKLEŞTİ

Yemen’de faaliyet gösteren İran destekli Husiler, İsrail’e balistik füzeyle saldırı düzenledi. Bu saldırıyla birlikte başkent Tel Aviv’de merkezi bölgelerde siren sesleri yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetleri, füzeyi Arrow uzun menzilli hava savunma sistemi ile engellediğini bildirdi. IDF, “Herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmedi” açıklamasında bulundu. Ayrıca, ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkili, İsrail’de konuşlandırılmış Amerikan THAAD Anti-Balistik Füze Sistemi’nin füzeyi kaçırdığını aktardı.

HUSİLERDEN HEDEF AÇIKLAMASI

Husiler tarafından yapılan bir açıklamada, balistik füzeyle Ben Gurion Havaalanı’nın hedef alındığı bilgisi verildi. Bunun yanında, Tel Aviv bölgesinde bir hedefe insansız hava aracı fırlatıldığı da belirtildi. Açıklama metninde, “İşgal altındaki Filistin havaalanlarına hava seferlerinin yasaklanması, İsrail gemilerinin Kızıl ve Arap Denizi’nden geçişinin yasaklanması ve ek olarak destekleyici operasyonlar, Gazze’ye yönelik saldırılar durana ve ablukalar kaldırılana kadar devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Husilerin saldırısına karşılık vereceklerini duyurdu. Katz, “Husiler, İran füzelerini İsrail’e fırlatmaya devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi, Yemen’de ve gerektiği her yerde güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz” dedi.