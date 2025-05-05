Husiler, İsrail’e Karşı Hava Ablukası Duyurdu

HAMAS’TAN HUSİLER’E DESTEK MESAJI

Hamas, Yemen’deki İran destekli Husilerin İsrail’e karşı uygulayacakları kapsamlı hava ablukasını takdir etti. Yapılan yazılı açıklamada, Husilerin bu eyleminin, halkı yok etmeyi amaçlayan katil siyonistlere karşı verilen mücadeledeki kararlılıklarını simgelediği ifade edildi. Açıklamada, “Bu kahramanca eylem, Yemen ve Ensarullah hareketindeki (Husiler) kardeşlerimizin, halkımızı yok etmeyi ve davalarını tasfiye etmeyi hedefleyen katil siyonistlere (İsrail) karşı halkımızı savunmak ve desteklemek amacıyla verdikleri kararlı mücadelenin derinliğini ortaya koymaktadır.” denildi.

YEMEN’İN ONURLU DURUŞU

Açıklamada, Abdulmelik el-Husi liderliğindeki Husilerin, Yemen’in bu onurlu duruşuyla halklarının asil davranışını ve Husilerin cesaretini sergilediği vurgulandı. Bu tutumun, “faşist işgalcilerle” mücadele sahasında din ve Arap kardeşliği ilkesine değer kattığı, Yemen’in ümmetin sorunlarına ve halklarına olan bağlılığını gösterdiği belirtildi. Husilerin, Lübnan ve Suriye dahil Arap topraklarının İsrail tarafından ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini açıkladıkları ifade edildi.

BİRLEŞİK MÜCADELE ÇAĞRISI

Açıklamada, “Bu kaderin birliğinin ve milleti hedef alan tehlikeli siyonist planlara karşı çabaları birleştirmenin gerekliliğinin sorumlu bir teyididir. Arap ve İslam dünyasına, işgalcilerin faşizan projelerini bertaraf etme ve bu işgalcileri Arap topraklarından çıkarıp atma ile ümmetin bağımsızlığı mücadelesine katılma çağrısında bulunuyoruz.” denildi. Husiler, dün İsrail’e karşı uygulanacak hava ablukası ve uluslararası hava yollarının uçuşlarını iptal etme çağrısında bulunmuştu. Ayrıca, Yemen’deki Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzeyle vurmuştu.

İSRAİL’DEN YANIT

Saldırı sonrasında Tel Aviv Havalimanı’nda uçak iniş ve kalkışları askıya alındı. Füzenin düştüğü yerin etrafında 15 metre çapında bir çukur oluştuğu bildirildi. İsrail acil yardım servisi, saldırıda 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını belirtirken, Yeni Delhi’den İsrail’e gitmekte olan AI139 sefer sayılı Air India uçağı, Ürdün hava sahasındayken Hindistan’a geri dönmek zorunda kaldı. Diğer yandan, İsrail devlet televizyonu KAN, 29 Nisan’da ordunun Gazze Şeridi’nde kara harekatını genişletme hazırlığı içinde olduğunu duyurdu.