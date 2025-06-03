Husiler, İsrail’e Saldırı Düzenlemiş

Yemen’deki Husiler, İsrail’deki Ben Gurion Havaalanı’na “Filistin 2” adını verdikleri balistik füzeyle askeri bir saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı video açıklamada, bu saldırının detaylarını paylaştı. Seri, “Filistin 2” ismini verdikleri balistik füzeyle gerçekleştirdikleri saldırı sonrasında milyonlarca kişinin sığınaklara kaçtığını, havalimanındaki uçuşların durduğunu ve ABD’ye ait bir askeri kargo uçağının inişinin engellendiğini dile getirdi. Sözcü, saldırılar son bulmadan ve abluka kaldırılmadan İsrail’e karşı operasyonları artırma ve genişletme niyetinde olduklarını vurguladı.

İsrail ORDUSU FÜZE SALDIRISINI ENGELLEDİ

İsrail ordusu, önceki gün hava savunma sisteminin devreye girmesiyle Yemen’den fırlatılan bir füzeyi durdurduğunu açıkladı. Husilerin 4 Mayıs’ta Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’na yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Bu durum üzerine birçok uluslararası hava yolu şirketi, İsrail’e olan uçuşlarını askıya alma kararı aldı. İsrail ise 5 Mayıs’ta Yemen’in batısındaki stratejik Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs’ta da Sana Uluslararası Havalimanı’na hava saldırıları düzenledi.

GAZZE’DE ÇATIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Yemen’deki Husiler, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze’ye yönelik şiddetli saldırılarını tekrarlayan İsrail’i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor. Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Gazze Şeridi’ndeki çatışmaların 18 Mart’ta yeniden başlamasıyla birlikte, Yemen’den İsrail’e atılan füze sayısı 49’a ulaştı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart’ta saldırılarına başladı. Bu süreçte çoğunlukla yaşlılar, kadınlar ve çocuklar olmak üzere 4 bin 240 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 860 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlenen saldırılar sonucunda ölen Filistinli sayısı ise 54 bin 510’a, yaralananların sayısı da 124 bin 901’e yükseldi.

İSRAİL’İN İŞGAL PLANI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki işgali genişletme ve kalıcı hale getirme planı harekete geçti. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini açıkladı. Plan çerçevesinde, Gazze Şeridi kalıcı olarak işgal edilecek ve Filistinlilerin Gazze’nin güneyine “toplama kamplarına” yerleştirileceği ifade edildi. Burada Filistinlilere, “hayatta kalacakları” ölçüde insani yardım sağlanacak. İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde kalan tüm altyapının yok edileceği ve Filistinlilerin önce güney bölgelerine, ardından diğer ülkelere gönderileceği planını açıkladı.