Husiler, İsrail’e Saldırı Tehditinde Bulundu

İSRAİL’E YÖNELİK TEHDİT

Yemen’de İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine yönelik yapılan saldırılara karşılık olarak İsrail’e “nitelikli saldırılar” düzenleme tehdidinde bulundu. Hudeyde Limanı ile kentteki çimento fabrikalarına yönelik saldırıların ardından, Husilerin hükümet sözcüsü Haşim Şerefeddin bir yazılı açıklama yaptı.

SALDIRILARIN SONUCU

Şerefeddin, “İsrail’in Yemen’de bir liman ile fabrikayı hedef alması, Yemen silahlı kuvvetlerinin (Husilere ait olan) İsrail’deki hedef bankasını genişletmiştir. Bu hedefler, bizim nitelikli saldırılarımız karşısında örümcek ağından bile zayıf olacaktır.” diyerek tepkisini gösterdi fakat ayrıntılı bilgi vermedi. Daha önceki Husilerden yapılan açıklamada, ABD ile İsrail’in düzenlediği saldırılarda Hudeyde Limanı’nın ciddi şekilde hasar gördüğü ve Husilere ait çimento fabrikalarının vurulduğu belirtilmişti.

SALDIRILARIN DETAYLARI

İsrail basınında çıkan haberlere göre, İsrail savaş uçakları Yemen’deki 10’dan fazla hedefe yaklaşık 48 bomba attı ve bu saldırılardan önce ABD’nin bilgilendirildiği aktarıldı. Ayrıca, Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı, Hudeyde kentindeki çimento fabrikasına düzenlenen hava saldırılarında 21 sivilin yaralandığını bildirdi.