Husiler, İsrail’e Uçuşları Askıya Aldı

ULUSLARARASI HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDEN UÇUŞ İPTALİ SÜRELERİNİN UZATILMASI

Yemen’deki Husiler’in 4 Mayıs’ta Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzeyle vurmasının ardından birçok uluslararası hava yolu şirketi, İsrail’e olan uçuşlarını askıya almayı sürdürüyor. Son gelişmelere göre, bu durumu değerlendiren uluslararası hava yolları, uçuş iptallerinin sürelerini uzatma kararı aldı. İsrail’in kanal 12 Televizyonu’nun geçtiği habere göre, daha önce uçuşlarını 11 Mayıs’a kadar durduran Polonya’nın LOT havayolu, bu süreci 18 Mayıs’a kadar çıkardığını duyurdu.

ŞİRKETLERİN UÇUŞ İPTAL SÜRELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

LOT’un almış olduğu bu kararın arkasında, Alman Lufthansa’nın 18 Mayıs, İtalyan ITA’nın ise 19 Mayıs tarihine kadar uzatmaları gibi diğer uluslararası şirketlerin örnek aldığı belirtildi. Ayrıca, Macaristan merkezli Wizz Air, İspanyol Air Europa ve ABD’li United Airlines da Tel Aviv’e olan uçuşlarını 18 Mayıs’a kadar askıya aldı. Diğer bazı şirketler ise; Delta Air Lines 20 Mayıs’a, İberya Hava Yolları 31 Mayıs’a, British Airways ise 14 Haziran’a kadar uçuşlarını durdurma kararı aldı.

HUSİLER’İN SALDIRISI VE İSRAİL’İN YANITINA YANIT

Husilerin düzenlediği bu saldırı sonucunda Tel Aviv’deki havalimanına düşen füze ile 15 metre çapında bir çukur oluştuğu bildiriliyor. Aynı gün Husiler, İsrail’e yönelik kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını açıkladı ve uluslararası hava yollarını İsrail’e uçuşları iptal etmeye çağırdı. Bu gelişmelerin ardından İsrail, 5 Mayıs’ta Yemen’in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs’ta da Sana Uluslararası Havalimanı’na saldırılar düzenlemişti.