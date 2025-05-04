Husiler, İsrail Havalimanı’na Saldırdı

HUSİLERDEN İSRAİL’E FÜZE SALDIRISI AÇIKLAMASI

Yemen’deki Husiler, İsrail’in Ben Gurion Havalimanı’na yönelik gerçekleştirdikleri füze saldırısının başarılı bir sonuçlandığını bildirdi. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yerel televizyona yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde uyguladığı soykırıma karşı duruş sergileyerek Filistin halkına destek olmak amacıyla bu saldırının gerçekleştirildiğini ifade etti. Ben Gurion Havalimanı’na hipersonik balistik füzeyle düzenlenen saldırının, İsrail ve ABD savunma sistemleri tarafından engellenemediğini belirtti.

İSRAİL’DE SAKLANMAK ZORUNDA KALANLAR

Seri, bu saldırı nedeniyle İsrail’de yaşayan yaklaşık 3 milyon siyonistin sığınaklara kaçmak zorunda kaldığını ve havalimanında ulaşımın uzun bir süre boyunca tamamen durduğunu aktardı. Ben Gurion Havalimanı’nın güvenli olmadığını dile getiren Seri, uluslararası hava yolu şirketlerini buraya sefer düzenlememeleri konusunda uyardı. Ayrıca, “yansımaları ne olursa olsun” Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini ve ABD saldırılarına karşı durmanın önemini vurguladı.

UÇUŞLAR DURDU, YARALILAR VAR

Husiler, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na balistik füzeyle saldırı düzenlemişti. Saldırı sonrası havalimanında uçakların iniş ve kalkışları durdurulurken, füzenin düştüğü alanda 15 metre çapında bir çukur oluştuğu bildirildi. İsrail acil yardım servisi, saldırıda 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını duyurdu.